Роналду переїхав в новий будинок через надокучливі вівці

Кріштіану Роналду після повернення в Манчестер Юнайтед вже встиг змінити й житло, яке йому підібрали в Англії. Все через овець.

Кріштіану Роналду після переходу в МЮ в останні дні серпня перебрався до будинку вартістю в 6 мільйонів фунтів стерлінгів. Там було сім спалень для комфортного проживання разом з дружиною Джорджіною та чотирма дітьми.

Нагадаємо Роналду забив перший гол за Манчестер Юнайтед в дебютному матчі: відео

Та радість від проживання в цьому будинку була не довгою. Через два тижні пара була змушена перебратися в інший будинок. На заваді сімейному затишку стали вівці. Хоча ще на початку проживання в цьому будинку Джорджіна навіть викладала фотографії з ними.

Виявилося, що шум від їх бекання настільки великий, що не дає нормально відпочивати зранку. Сам Роналду прискіпливо ставиться до свого відпочинку між тренуваннями, відтак було прийнято рішення про зміну помешкання.

Ще однією причиною стало те, що Роналду не надто сподобалася система охорони будинку.

Футболіст перебрався до іншого будинку вартістю в 3 мільйони фунти стерлінгів. Однак там теж є сім спалень, басейн, невеликий кінозал та гараж на чотири авто. Окрім того, територія перебуває під постійною охороною. Будинок належить колишній зірці Манчестер Юнайтед, однак кому саме – невідомо.