Роналду не прибув у розташування Манчестер Юнайтед: у чому причина

У понеділок, 4 липня, збірники Манчестер Юнайтед повинні повернутися у розташування клубу, щоб розпочати передсезонну підготовку. Однак Кріштіану Роналду не приєднається до команди в Керрінгтоні.

Не приїхав через сімейні обставини

ЗМІ зазначають, що зірковий португалець не прибув у відповідний час через сімейні обставини. МЮ прийняв це пояснення.

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Коли очікувати форварда – не уточнюється.

Хоча раніше повідомлялося, що Роналду хоче залишити Манчестер Юнайтед. Зірковий португалець планував покинути команду ще в зимове трансферне вікно.

Роналду повідомив керівництву команди про своє бажання піти, якщо надійде прийнятна пропозиція. Він хоче продовжувати виступи в Лізі чемпіонів.

Проте у МЮ інші плани, клуб не має наміру відпускати португальського форварда та розраховує на нього в наступному сезоні.

Португалець попросив відпустити його, якщо клуб отримає компенсацію, яка влаштує МЮ. Він хоче грати у Лізі чемпіонів до кінця кар’єри."Червоні дияволи" не змогли пробитися в ЛЧ за підсумками сезону.

Повернення Роналду в МЮ