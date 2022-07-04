Роналду не прибув у розташування Манчестер Юнайтед: у чому причина
Джерело:Manchester Evening News
У понеділок, 4 липня, збірники Манчестер Юнайтед повинні повернутися у розташування клубу, щоб розпочати передсезонну підготовку. Однак Кріштіану Роналду не приєднається до команди в Керрінгтоні.
Не приїхав через сімейні обставини
ЗМІ зазначають, що зірковий португалець не прибув у відповідний час через сімейні обставини. МЮ прийняв це пояснення.
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Коли очікувати форварда – не уточнюється.
Хоча раніше повідомлялося, що Роналду хоче залишити Манчестер Юнайтед. Зірковий португалець планував покинути команду ще в зимове трансферне вікно.
Роналду повідомив керівництву команди про своє бажання піти, якщо надійде прийнятна пропозиція. Він хоче продовжувати виступи в Лізі чемпіонів.
Проте у МЮ інші плани, клуб не має наміру відпускати португальського форварда та розраховує на нього в наступному сезоні.
Португалець попросив відпустити його, якщо клуб отримає компенсацію, яка влаштує МЮ. Він хоче грати у Лізі чемпіонів до кінця кар’єри."Червоні дияволи" не змогли пробитися в ЛЧ за підсумками сезону.
Повернення Роналду в МЮ
- 37-річний португалець доєднався до "червоних дияволів" минулого літа.
- У сезоні, що минув він зіграв у футболці МЮ 39 матчів в усіх турнірах і забив 24 голи при 3 результативних передачах.