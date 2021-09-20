Роналду назвав мене найжорсткішим захисником, – Миколенко

Фланговий захисник київського Динамо Віталій Миколенко згадав перемогу національної збірної України над Португалією в матчі у відборі Євро-2020.

Найжорсткіший захисник

Віталій Миколенко зізнався, що був приємно здивований словами зірки збірної Португалії та Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду в одному з інтерв'ю. Після матчу відбору на Євро-2020 між національними командами, який закінчився тріумфом підопічних Андрія Шевченка (2:1), ексгравець Реала та Ювентуса назвав українця найжорсткішим захисником.

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Незважаючи на слова Кріштіану, гравцем такого стилю Миколенко себе не вважає. Футболіст Динамо також зазначив, що дуже втомився після тієї зустрічі.

"Матч із Португалією – той момент, коли не встигаєш злякатися. Ти стараєшся, ти максимально сконцентрований. Та гра була дуже сильною, але тоді я дуже втомився, дуже втомився головою. У Роналду тоді запитали: "Хто був найжорсткішим?", і він відповів: "Лівий захисник". Як на мене, я не дуже жорсткий захисник. Але було приємно, що Кріштіану мене виділив", – розповів Миколенко.

У відборі на Євро-2020 Україна жодного разу не програла Португалії. Спочатку підопічні Шевченка зіграли внічию на виїзді (0:0), а потім перемогли вдома.