На Роналду може очікувати покарання за святкування дня народження своєї дівчини

Футболіст Кріштіану Роналду разом зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес відправилися святкувати її день народження на курорт Курмайор. Тепер цією справою займаються правоохоронці.

Джерело: Repubblica

Причиною для розслідування стало те, що Роналду та його дівчина відправилися на курорт, що в іншому регіоні. Зараз же в Італії і надалі запроваджений карантин, відтак без гострої потреби не можна покидати межі свого регіону.

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Роналду ж поїхав з П'ємонта у регіон Валле-д'Аоста на курорт Курмайор. При цьому зупинився він там у закритому готелі. Все заради того, щоб відсвяткувати 27 січня 27-й день народження Джорджини Родрігес.

Під час святкування Джорджина виклала відео, як вони разом катаються на снігоході. Але згодом видалила його, коли розгорівся скандал через порушення антикоронавірусних обмежень.

Натомість зараз в її інстаграмі є відео, як вони купаються у басейні просто неба, після чого Роналду закопує себе у сніг.

При цьому поки Роналду святкував день народження Джорджини, у Ювентуса був офіційний матч – чвертьфінальний поєдинок Кубка Італії проти СПАЛ.