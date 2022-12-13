Дніпру-1 приписали інтерес до захисника збірної Коста-Рики, який зіграв на ЧС-2022

В одному з телеграм-каналів з'явилась сумнівна новина про зацікавленість Дніпра-1 до лівого захисника збірної Коста-Рики Рональда Матарріти. Футболіст начебто вже стежить за офіційною сторінкою клубу в інстаграмі.

28-річний фланговий оборонець підписався не лише на акаунт лідера УПЛ-2022/2023, а й на сторінки в інстаграмі почесного президента Дніпра-1 Юрія Берези та функціонера клубу Гліба Платова.

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Несподіваний варіант для лідера УПЛ

Наразі клуб ніяк не коментує цю інформацію. За даними порталу Transfermarkt, вартість трансферу лівого захисника оцінена в 1,5 мільйона євро. Однак вже 1 січня 2023 року Матарріту стане вільним агентом.

Можливо, Дніпро-1 скористається такою ситуацією та підсилить лівий фланг оборони. На цьому фланзі в українському клубу виступає забивний Яніс Амаш, який наразі перебуває у лазареті команди.

Рональда Маттаріта тричі потрапляв у заявку Коста-Рики на матчі ЧС-2022. Двічі у них Матарріта виходив на футбольне поле. Загалом провів лише 24 хвилини.

Днпіро-1 закінчив першу частину сезону лідером УПЛ, набравши 35 очок. Єврокубкову весну команда Олександра Кучера продовжить у плей-офф Ліги конференцій.

Що відомо про Рональда Матарріту