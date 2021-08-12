Офіційно: Ромелу Лукаку – гравець Челсі

Челсі офіційно повідомив про підписання форварда Інтера і збірної Бельгії Ромелу Лукаку. З 28-річним гравцем підписаний контракт на 5 років.

Сума угоди склала 115 мільйонів євро. Він буде отримувати 12 мільйонів євро в рік.

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"Ласкаво просимо додому, Ромелу Лукаку!" – йдеться в повідомленні.

Цей трансфер став рекордним в історії Челсі. Раніше найдорожчими гравцями "синіх" були Кай Хавертц (80 млн євро + 10 млн бонусів після перемоги в Лізі чемпіонів) і Кепа Аррісабалага (80 млн євро).

Купівля забивного центрфорварда була пріоритетною для Томаса Тухеля. Першим в списку був Ерлінг Голанд, але Боруссія Дортмунд ні за які гроші не збиралася відпускати норвежця.

Лукаку вже грав за Челсі

Раніше Лукаку вже виступав за Челсі в 2011 – 2014 роках з перервами на дві оренди. Сумарно за Челсі бельгієць провів 15 матчів, голами не відзначався.

Останні два роки Лукаку провів в Інтері. У минулому сезоні він забив 30 голів і зробив 10 асистів у 44 матчах за міланський клуб, і виграв з ним титул чемпіона Італії.