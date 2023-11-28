Мілевський кумедно привітав Яремчука із 28-річчям, нагадавши про безгольову засуху: фото

У понеділок, 27 листопада, свій день народження святкував нападник збірної України та іспанської Валенсії Роман Яремчук. Футболісту зі Львова виповнилось 28 років.

Роман переживає не найкращий період у своїй футбольній кар'єрі. Тому слід сподіватись, що новий рік життя буде набагато кращим для Яремчука, аніж попередній.

Оце так Закрутив стосунки із фанаткою Челсі: Мудрика запідозрили у романі з російською моделлю

Привітав та водночас підколов іменинника

Форвард ніяк не може повернути собі відчуття голу. Адже у 9-ти матчах за Валенсію Яремчук не зробив жодної результативної дії. По закінченню сезону-2023/2024 Роман повернеться з оренди у бельгійське Брюгге, якому належить контракт українця до 30 червня 2026-го року.

У свій день народження Яремчук отримав особливе привітання від колишнього форварда збірної України та київського Динамо Артема Мілевського. Легенда українського футболу привітав Романа через свій профіль в інстаграмі.

Схоже, лікування пішло на користь Мілевського, який потрохи повертається до буденного життя після жахливої депресії, яка довела його до невпізнаваності. Але завдяки усім небайдужим та лікарям, яким вдалось витягнути Артема до нормального життя.

Мілевський виклав світлину, на якій видно, що Артем грає у футбольний симулятор командою Яремчука. При цьому Артем із гумором привітав та водночас підтримав іменинника.

Друг, з днем народження тебе. В мене ти забиваєш. Все буде добре. Не звертай уваги,

– підписав фото Мілевський.



Мілевський дотепно привітав Яремчука / Скриншот із інстаграму Артема

Вже 2 грудня Яремчук матиме новий шанс, аби відкрити лік результативним діям у футболці Валенсії. У цей день "кажани" гостюватимуть в Ла Лізі на полі Жирони. Але це буде лише у тому разі, якщо головний тренер довірить Роману якийсь час.