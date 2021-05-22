Романчук виграв другу золоту медаль на чемпіонаті Європи з плавання

Український плавець Михайло Романчук здобув другу золоту медаль на чемпіонаті Європи. Цього разу він переміг на дистанції 800 метрів вільним стилем.

800-метрову дистанцію Михайло Романчук подолав за 7:42.61. Цей час став найкращим на чемпіонаті Європи у Будапешті.

Нагадаємо Українець Говоров виборов "срібло" на чемпіонаті Європи з плавання, програвши 0,01 секунди

У цьому ж запливі інший українець Сергій Фролов показав восьмий результат.

Для Романчука ця перемога стала другою на турнірі. До цього він здобув золото на дистанції 1500 метрів вільним стилем. А загалом він чотири рази ставав чемпіоном Європи.