"Русня, що з лицем", – Зозуля відреагував на вибухи на російському аеродромі "Енгельс"

Український футболіст Роман Зозуля відреагував на вибухи на військовому аеродромі "Енгельс" в ніч на 26 грудня. Саме там базуються російські літаки, які запускають ракети по Україні.

Вибухи на території військового аеродрому в "Енгельсі" пролунали близько 01:00 за київським часом в ніч на 26 грудня. У місті одразу було включено сигнал повітряної тривоги.

Детальніше Вибухи та пожежа на аеродромі в Енгельсі 26 грудня: все, що відомо

"В руснявому Енгельсі вночі лунали вибухи. За попередніми даними є загиблі. Якщо ви забули, то саме там знаходиться аеродром з тактичною авіацією расіі. Це місце, з якого роблять масовані обстріли нашої країни. Русня, що з лицем?", – написав з цього приводу Роман Зозуля.

Вибухи на аеродромі "Енгельс": що відомо

Військовий аеродром "Енгельс" розташовано поруч з містом Саратов. Саме там розташовані бомбардувальники, які запускають ракети по Україні.

Момент вибуху на аеродромі потрапив на відео. Тож російській владі не залишалося нічого іншого, як підтвердити інформацію про вибухи. Однак там заявили, що це "впали уламки безпілотника, якого вдалося збити". Хоча внаслідок цього "падіння уламків" троє російських військових загинуло, ще четверо отримали поранення.

Не виключено, що під час вибуху могла постраждати й техніка – до 5 літаків. Або й пункт управління базою.

Відзначимо, що це не вперше на аеродромі в Енгельсі лунають вибухи. Вперше там були зафіксовані удари по летовищу 5 грудня. При цьому що це місто за тисячу кілометрів від кордону з Україною.