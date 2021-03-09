Яремчук забив, Безус асистував: Гент здобув перемогу в чемпіонаті Бельгії – відео

Гент у заключному матчі 29-го туру чемпіонату Бельгії приймав Остенде. У стартовому складі своєї команди вийшли відразу два українця – Роман Яремчук і Роман Безус.

Гент – Остенде 1:0

Гол: Яремчук, 42

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Господарям вдалося відкрити рахунок на 41-й хвилині, коли після розрізної передачі півзахисника Яремчук вийшов на побачення з воротарем суперника і пробив точно в сітку.

Яремчука та Безуса замінили на 90+2-й і 67-й хвилинах відповідно. Інший українець Ігор Пластун на 90+2-й хвилині вийшов на заміну.

В результаті Гент зумів втримати перемогу з мінімальним результатом і піднявся на 10 місце. Якщо клуб виграє матч у запасі, то підніметься на восьму сходинку.

Відео голу Яремчука