Яремчук потрапив до символічної команди тижня EA Sports FC 24 після плей-офф відбору на Євро

Футбольний симулятор EA Sports FC 24 оприлюднив символічну команду за минулий тиждень. Серед найкращих гравців опинився форвард збірної України та Валенсії Роман Яремчук.

Кожного тижня EA Sports обирає команду найкращих гравців у "реальному" футболі, проти яких можна зіграти в режимі Ultimate Team. Роман Яремчук вперше у поточній кампанії потрапив до символічного складу після вдалих виступів за збірну України у плей-офф відбору на Євро-2024.

Дивіться також "Командні цілі найголовніші": Трубін – про вихід збірної України на Євро-2024

Все завдяки виступам у плей-офф відбору на Євро

Зазначимо, що у півфінальному протистоянні матчу плей-офф проти Боснії і Герцеговини (2:1) Яремчук з'явився на заміну та став головним героєм камбеку: спочатку він врятував команду, забивши гол на вирішальному етапі гри, а пізніше асистував Артему Довбику, який забив переможний гол.

У фінальному поєдинку відбору проти Ісландії (2:1) Роман вийшов на поле у стартовому складі і також забив гол, але, на жаль, його скасували через офсайд.

Що відомо про результат Яремчука

Після завершення тижня Яремчук отримав картку з загальним рейтингом 85, що є значним підвищенням порівняно з його звичайним рейтингом у грі EA Sports FC 24, який становить 72. Форвард Валенсії потрапив у склад команди тижня.

Символічний список охоплює 18 футболістів та футболісток. У стартовому складі, зокрема, був півзахисник Тоні Кроос, який у березні повернувся до збірної Німеччини, а на лаві запасних знаходився форвард збірної Ісландії Альберт Гудмундссон, який забив гол у матчі проти України.

Роман Яремчук став третім українським гравцем, який потрапив до команди тижня EA Sports FC 24 у сезоні 2023/2024. Попередніми були Артем Довбик (двічі) та Олександр Зінченко.