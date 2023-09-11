Голи обов'язково прийдуть, – Яремчук прокоментував своє "гольове мовчання" у грі проти Англії

Роман Яремчук допоміг збірній України здобути позитивний результат т відібрати очки в Англії. Новачок іспанської Валенсії пішов із поля без забитих м'ячів.

27-річний форвард із перших хвилин розпочав матч Україна – Англія. Саме нападнику Валенсії довірив місце Сергій Ребров, а не футболісту Жирони Артему Довбику.

Цікаво Зінченко розповів, чому здивувались зірки збірної Англії після гри проти України

Яремчук: Відштовхуючись від реалій, я на правильному шляху, працюю на команду

Роман не забив та покинув поле на 65-й хвилині. Замість нього на вістря атаки "синьо-жовтих" якраз вийшов Довбик. Яречмук прокоментував нічию з Англією 1:1 та розповів, чи засмутився, що йому не вдалось засмутити Джордана Пікфорда.

"Найголовнішим було постаратися взяти очки із цим суперником, тому що Англія – команда дуже високого рівня, одна з найкращих у світі. Потрібно було змиритися з тим, що буде дуже багато роботи без м’яча. Якби ми цього не зробили, то швидше за все програли б. Тож ми змирилися, працювали один за одного і здобули заслужене очко", – сказав Роман.

Яремчук відзначив складність гри проти команди Гарета Саутгейта, які позбавили українців контролю м'яча. Однак футболіст знайшов позитив у мировій із таким сильним суперником.

Нападник пригадав, що минулий збірні України пропустив через травму.

Звичайно, зараз хочеться показати результативність. Але, відштовхуючись від реалій, я на правильному шляху, працюю на команду. А голи обов’язково прийдуть. Ми дуже вдячні вболівальникам за неймовірну атмосферу,

– наголосив футболіст.

Напередодні вересневих матчів України Роман змінив клубну прописку. 1 вересня 2023 року Валенсія орендувала Яремчука у бельгійського Брюгге, де на українця більше не розраховують, до кінця поточного сезону-2023/2024.

Збірник вже одного разу потрапляв у заявку "кажанів", але так і не дебютував у Ла Лізі.

Вже 12 вересня Яремчук може виправити цю ситуацію та забити у ворота Італії, якщо, звісно, вийде на футбольне поле "Сан-Сіро". Початок зустрічі у Мілані о 21:45 за Києвом.

Наступний гол Яремчука стане для нього 14-м у футболці "синьо-жовтих". Наразі Роман забив 13 м'ячів у 44-х зіграних матчах.