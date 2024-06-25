Ключ до перемоги: Сидорчук розповів, завдяки чому Україна здатна перемогти Бельгію на Євро-2024

У завершальному матчі на груповому раунді чемпіонату Європи збірна України зіграє проти національної Бельгії. Півзахисник "синьо-жовтих" Сергій Сидорчук вірить у перемогу над фаворитом та вихід у плей-оф.

У середу, 26 червня, збірна України з футболу проведе матч третього туру групового раунду чемпіонату Європи 2024 проти національної команди Бельгії. Від результату зустрічі напряму залежить доля путівки до стадії плей-оф.

Читайте також У деяких гравців є мікропошкодження: Ребров назвав, хто готується до матчу з Бельгією

Сидорчук про матч проти Бельгії на Євро-2024

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук поділився очікуваннями від завершального матчу на груповому етапі.

"Бельгія – топ-команда з дуже сильною атакою. Найнебезпечніші? Перш за все, я б назвав Де Брюйне – він великий гравець із чудовими якостями. Також Лукаку, Доку, Тілеманс провели дуже сильну гру проти Румунії. Онана, Троссар... Ви бачите, я назвав майже весь склад. У них багато чудових гравців.

Ключ до перемоги – наша пристрасть! Якщо ми будемо захоплені грою, як проти Словаччини, то зможемо досягти успіху. Бельгія дуже сильна в атаці, але у них є деякі проблеми в обороні. Ми можемо використовувати це у своїх інтересах", – сказав Сидорчук.

Через поразку від Румунії (0:3) "синьо-жовті" посідають останнє місце в групі після двох турів. Гра проти Бельгії, де Україні вкрай бажано перемагати, розпочнеться о 19:00 за київським часом.

У паралельному матчі третього туру збірні Румунії та Словаччини зіграють між собою. Обидві команди влаштує нічия у цьому поєдинку.