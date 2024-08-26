Роман Яремчук забив дебютний гол за Олімпіакос, який став переможним: відео взяття воріт

У понеділок, 26 серпня, відбувся заключний матч другого туру грецької Суперліги з футболу. У ньому Олімпіакос вдома приймав афінську Каллітею.

Цей поєдинок став особливим для форварда збірної України Романа Яремчука. Він забив дебютний гол за свій новий клуб, який став переможним.

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Пам'ятний вечір для Яремчука

Нападник Олімпіакоса з'явився на полі на 68-й хвилині, а вже на 77-й відправив м'яч у сітку воріт гостей. Українець вдало зіграв на добиванні після рикошету та з декількох метрів пробив вже в порожні ворота.

Спочатку боковий арбітр зафіксував положення поза грою в Романа Яремчука, піднявши прапорець. Проте після перегляду VAR гол українського форварда все ж таки зарахували.

Як Роман Яремчук забив дебютний гол у Греції: дивіться відео

Зазначимо, що цей гол став переможним для Олімпіакоса. Матч закінчився з рахунком 2:1.

Довідка. Це був всього другий офіційний поєдинок для Яремчука за грецький клуб. До цього він результативними діями не відзначався.

Наступний матч Олімпіакос проведе 31 серпня на виїзді. Суперником "червоно-білих" буде Ламія.