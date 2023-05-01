У Романа Яремчука конфлікт в Брюгге: журналіст розповів, чому українець провалює сезон в Бельгії

Форвард збірної України невдало зайшов у новий клуб, де не може показати свої найкращі якості. За даними Віктора Вацка, проблеми не тільки в ігрових невдачах, але і нефутбольних аспектах.

Минулого літа Роман Яремчук залишив Бенфіку та повернувся у Бельгію. Українця викупив Брюгге, який заради нападника побив свій трансферний рекорд.

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Яремчук обійшовся "чорно-синім" у 16 мільйонів євро. Втім у новій команді Роман так і може себе проявити. У 26-ти іграх українець забив два голи та віддав два асисти.

У Яремчука конфлікт

Гравець довгий час був запасним і виходив з лави. А у двох останніх іграх Яремчук взагалі не потрапляв у заявку. Як повідомляє журналіст Віктор Вацко, у Романа виник конфлікт зі спортивним директором Брюгге Венсаном Монартом.

За його інформацією, саме через нефутбольні причини українець не грає, а не через погану форму. При цьому колишній тренер команди Скотт Паркер йшов проти спортдиректора і довіряв Яремчуку. Але у підсуку англієць пропрацював лише кілька місяців.

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Роман близький до зміни команди

Також журналіст впевнений, що Романа влітку збираються продавати. Клуб вже повідомив про це гравцю, але поки незрозуміло, хто задовольнить цінник Брюгге. Контракт гравця чинний до 2026 року. Раніше повідомлялось про інтерес Майнца до Яремчука.

Відзначимо, що "чорно-сині" змогли вийти у чемпіонський плей-офф, посівши четверте місце у регулярному чемпіонаті Бельгії. Втім відстань від лідера за п'ять турів до завершення становить аж 11 балів.