Несподіване повернення: президент Олімпіка назвав нового тренера команди

У понеділок, 3 травня, Юрій Калітвінцев разом зі своїм тренерським штабом покинув Олімпік. Відомому фахівцю так і не вдалося вивести команду на новий рівень.

За словами президента донецького клубу Владислава Гельзіна, в команду повернеться Роман Санжар.

До слова Олімпік офіційно звільнив головного тренера Калітвінцева

"Результату немає – і цим все сказано. Як би я не ставився до Юри, ми дружимо, але іншого виходу в цій ситуації не було. У той же час зазначу, що не кожному тренеру вистачить мужності самому підійти і зізнатися, що він не впорався і що правильно буде піти", – заявив він.

Що далі? у нас вже є домовленість з тренером – до нас повертається Роман Санжар. З ним вже підписаний контракт на два роки,

– підсумував Владислав Гельзін.

Невтішні результати Олімпіка

Роман Санжар раніше працював головним тренером Олімпіка з 2013-го по 2018 рік.

За два тури до кінця першості Олімпік, керівництво якого ще недавно озвучувало мету потрапляння в зону єврокубків, перебуває на передостанньому місці в турнірній таблиці і змушений боротися за збереження прописки в Прем'єр-лізі.

В останньому матчі чемпіонату країни Олімпік розгромно поступився Інгульцю з рахунком 0:3.