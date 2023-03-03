Рекорд України встановлено: Кокошко здобув "бронзу" на ЧЄ з легкої атлетики

Український атлет прекрасно виступив на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Він перший представник України за 23 роки, хто зміг пробитись до фінальної частини цих змагань.

Роман Кокошко – бронзовий призер чемпіонату Європи зі штовхання ядра. Це перша нагорода України у цій дисципліні з 1994-го року. Також атлету на змаганнях вдалось встановити рекорд України, пише 24 канал.

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Нове національне досягнення

У своїй першій спробі Роман Кокошко штовхнув ядро на 21.23 метра. До кінця першого шансу українець з цим показником був лідером. Проте уже після двох наступних спроб він опустився на четверте місце, оскільки його обійшли відразу троє іноземних спортсменів. Кращі результати показали італієць Зене Веір (22.06 метра), чех Томас Станек (21.90 метра) та хорват Філіп Міхайлевіч (21.45 метра).

У наступних трьох спробах українцеві потрібно було покращити свій результат мінімум на 23 сантиметрам, щоб розраховувати на медаль. І в останній спробі Кокошко зміг штовхнути ядро на 21.84 метра, що допомогло йому вирвати "бронзу" змагань та ще й встановити новий національний рекорд. Роман покращив попереднє досягнення України на 1 сантиметр.

Наступними змаганнями для Романа Кокошка стануть виступи на Кубку Європи з метань, що відбудуться у Португалії.

Українці на чемпіонаті Європи зі штовхання ядра