Попри варіанти закордоном: тренер команди УПЛ відмовився їхати з України під час війни

Головний тренер аутсайдера чемпіонату України вирішив обрати чоловічу позицію. Попри низку запрошень іноземних команд, коуч не бажає залишати поточний клуб у складному становищі.

Наставник одеського Чорноморця Роман Григорчук вирішив залишитись тренувати український клуб. На рішення коуча повпливали два фактора.

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Чітка позиція українського тренера

Григорчук цієї зими отримав запрошення від вдох іноземних клубів на пост головного тренера. У котракті фахівця з Чорноморцем передбачений пункт, який дозволяє Григорчуку залишити одеський клуб в будь-який момент. До того ж, жодні штрафи чи компенсації українському тренеру не загрожують.

Не дивлячись на такий розклад на свою користь, Григорчук вирішив відмовитись від іноземних запрошень. Фахівець не бажає залишатись Чорноморець у складній ситуації (команда йде на 15-му місці в УПЛ) та не хоче знову покидати Україну під час війни. Тому Григорчук продовжить роботу з одеситами.

Кар'єра Романа Григорчука