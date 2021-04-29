Чотириразовий чемпіон світу з Росії наклав на себе руки

Чотириразовий російський чемпіон світу з хокею з м’ячем Роман Гейзель скоїв самогубство у віці 40 років.
Спортсмен пустив собі кулю у скроню у своєму рідному місті Кемерово, звідки він родом. За збірну Росії Гейзель грав у амплуа воротаря та чотири рази допомагав своїй команді стати чемпіоном світу.
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"Роман Гейзель наклав на себе руки. Причини цього вчинку з'ясовуються. Федерація хокею з м'ячем Росії висловлює щирі співчуття рідним і близьким Романа, хокейному клубу Кузбас, Кемеровській федерації хокею з м'ячем", – йдеться в повідомленні Федерації хокею з м'ячем Росії.
Що відомо про кар'єру Гейзеля
- Гейзель завершив ігрову кар'єру в 32 роки через важку травму коліна. Грав на позиції воротаря.
- У 2005-му і 2011 роках визнавався кращим воротарем Росії. У складі збірної Росії грав на шести чемпіонатах світу з хокею з м'ячем, на чотирьох з них ставав чемпіоном світу – в 2006-му, 2007-му, 2008-му і 2011 роках.