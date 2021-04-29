Чотириразовий чемпіон світу з Росії наклав на себе руки

29 квітня 2021 , 10:32
Читать новость на русском

Джерело:

Советский спорт

Чотириразовий російський чемпіон світу з хокею з м’ячем Роман Гейзель скоїв самогубство у віці 40 років.

Спортсмен пустив собі кулю у скроню у своєму рідному місті Кемерово, звідки він родом. За збірну Росії Гейзель грав у амплуа воротаря та чотири рази допомагав своїй команді стати чемпіоном світу.

Дивіться також Суд між Федерацією хокею та УХЛ: історія конфлікту

"Роман Гейзель наклав на себе руки. Причини цього вчинку з'ясовуються. Федерація хокею з м'ячем Росії висловлює щирі співчуття рідним і близьким Романа, хокейному клубу Кузбас, Кемеровській федерації хокею з м'ячем", – йдеться в повідомленні Федерації хокею з м'ячем Росії.

Що відомо про кар'єру Гейзеля

  • Гейзель завершив ігрову кар'єру в 32 роки через важку травму коліна. Грав на позиції воротаря.
  • У 2005-му і 2011 роках визнавався кращим воротарем Росії. У складі збірної Росії грав на шести чемпіонатах світу з хокею з м'ячем, на чотирьох з них ставав чемпіоном світу – в 2006-му, 2007-му, 2008-му і 2011 роках.
Автор: Юрій Семенюк