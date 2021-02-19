Футболіст збірної України відмовився від щедрої пропозиції з Туреччини

Джерело:Сайт "Гента"
Футболіст збірної України Роман Безус взимку 2021 року міг покинути бельгійський Гент. Український футболіст мав пропозиції щодо продовження кар'єри в Туреччині.
30-річний Безус, який в Україні встиг пограти за Динамо та Дніпро, розповів, що кожного трансферного вікна має пропозиції від інших клубів.
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Відтак, Роман підтвердив, що у січні 2021 року також отримував пропозицію змінити клубну прописку. Він заявив, що мав щедру пропозицію з Туреччини.
У січні надходили пропозиції від інших клубів, але так відбувається під час кожного трансферного вікна. Не приділяв багато уваги цьому, але бачив, що ЗМІ підхопили це. Це правда, що я міг заробити багато грошей в Туреччині, але мені це нецікаво,
– сказав Роман.
Безус запевнив, що йому подобається грати за "Гент", а його родині – жити в Бельгії.
"У мене є шанс, який дає тренер. Моїй родині теж тут подобається, так навіщо їхати?", – сказав футболіст.
Роман також висловив сподівання, що стане більш важливим гравцем для Гента.