Рома остаточно відібрала в України єврокубки: Зоря знищена італійцями – відео голів

У 5 турі групового етапу Ліги конференцій зустрічалися Рома та Зоря. Римляни підтвердили статус фаворита та не залишили шансів українському клубу.

Рома – Зоря 4:0

Голи: Перес, 15, Дзаньоло, 33, Абрахам, 46, 76

Нереалізований пенальті: Верету, 41 (Рома)

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Рома виграла попередній матч (проти Дженоа українця Андрія Шевченка в Серії А) після трьох поєдинків без перемог у всіх турнірах.

Зоря ж програла попередній матч в рамках УПЛ після шести перемог поспіль у всіх турнірах.

Статистика знає один офіційний поєдинок між суперниками, який відбувся в їхньому першому матчі на цій же стадії Ліги конференцій, де Рома перемогла Зорю на виїзді з рахунком 3:0.

Зі старту матчу Рома ледь не шокувала гостей швидким голом. Арбахам після навісу від партнера з флангу з метрів 7-ми примудрився пробити вище воріт. Зоря відповіла 7-й хвилині – Булеца вирішив не робити подачу до штрафного майданчика, а викотив м'яч низом на Цвека, той із далекою сильно пробив, але Патрісіу парирував м'яч.

На жаль, Зоря першою пропустила у зустрічі. Великими силами пішла вперед луганська команда, проте обрізалася та отримала контратаку. Ель-Шаараві з лівого флангу вирізав передачу на Карлеса Переса, що набігав, а той в дотик відправи м'яч у сітку воріт Мацапури.

Відео голу Переса

Ще у першому таймі луганці пропустили другий гол. Знову обрізалися у центрі поля, Верету перехопив м'яч, спокійно добіг до штрафної зони, викотив праворуч на Дзаньоло, який без проблем переграв Мацапуру.

Відео голу Дзаньоло

На старті другої 45-хвилинки Зоря пропустила і третій гол у зустрічі. Знову помилка на фланзі та в центрі захисту. Дзаньоло без проблем пройшов Імерекова, викотив у центр штрафного на Абрахама, а той без проблем відправив м'яч у сітку воріт.

Відео першого голу Абрахама

На 55-й хвилині Ель-Шаараві самостійно з лівого флангу вривався у штрафний майданчик та пробивав по воротах – Мацапура парирував.

До кінця матчу підопічні Моурінью відзначилися ще раз. Мхітарян з розвороту пробивав з лінії штрафного майданчика, м'яч після рикошету опустився до Абрахама, який у падінні через себе ефектно відправив його в лівий від воротаря кут.

Відео другого голу Абрахама