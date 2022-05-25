Рома забрала з-під носа у Феєнорда трофей Ліги конференцій: відеоогляд

Рома та Феєнорд 25 травня зійшлись у Тирані у фіналі Ліги конференцій. Рома здобула трофей у дебютному сезоні цього єврокубкового турніру.

Рома – Феєнорд 1:0

Гол: Дзаньоло, 32

Фінал Ліги конференцій став другим у сезоні-2021/2022серед єврокубкових турнірів. Команди змагались за трофей на "Арена Комбетаре" в албанській Тирані, пише 24 канал.

На шляху до вирішального матчу Феєнорд за підсумками двох поєдинків переграв французький Марсель з рахунком 2:3. Рома у першій зустрічі з Лестером розписала мирову 1:1, а вже у матчі-відповіді мінімально обіграла "лисиць" (1:0). Загалом 2:1 на користь італійського клубу.

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Команди доволі обережно розпочали поєдинок. У першій 10-хвилинці голкіпери були взагалі без роботи. Вже на старті поєдинку Мхітарян опинився на газоні. Генріх не зміг продовжити фінал. До вимушеної заміни вдався Моурінью.

На 32-й хвилині рахунок у матчі став 1:0 на користь Роми. Перший удар італійців у ствір воріт суперника став результативним. Манчіні класною передачею з глибини поля знайшов у штрафному суперника Дзаньоло. Ніколо вдалось уникнути офсайду та другим дотик відправити м'яч повз голкіпера Феєнорда.

Відео голу Роми

Патрісіу легко забрав м'яч до рук після удару по центру воріт від Кокджу.

Рома та Феєнорд продовжували показували футбол, який був дуже скупим на моменти.

Нелсон головою пробив у сторону воріт Роми, але захисник "вовків" заблокував постріл.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги у рахунку італійського клубу – 1:0.

Тотальне домінування Феєнорда, яке не втілилось у гол

Вже на початку другого тайму нідерландці могли зрівняти цифри на табло. Манчіні ледь не зрізав м'яч у власні ворота, а з добиванням Тіла впорався Патрісіу. Руї продемонстрував дива реакції на лінії воріт Роми.

За декілька хвилин Маласія після пасу п'яткою потужним ударом з-за меж штрафного змусив Патрісіу знову видали ефектний сейв. Руї перевів м'яч у хрестовину власних володінь.

Абрахам виривався на вільний простріл перед воротами Феєнорда. Нападника Роми тримали за руку, але суддя дав поборотись у цьому епізоді. Теммі сигналізував арбітру про фол, але той виявився невблаганним.

Феєнорд не припиняв штурм воріт Роми.

Верету зарядив свою гармату під стійку, але на шляху голу став голкіпер Феєнорда Бейлов. Поодинокий момент створили італійці у другому таймі, адже Феєнорд логічно за сценарієм переважав суперника в атакувальних діях.

В останній 10-хвилинці основного часу Смолінг заблокував удар Дессера.

Сіністерра класно прошив захист "вовків", але переможцем із цієї дуелі став голкіпер Роми. Патрісіу не дозволив супернику записати своє прізвище на табло стадіону у Тирані.

Пеллегріні пробив прямо у воротаря Феєнорда після класної розрізної передачі від партнера по команді.

Нідерландці абсолютно усією командою кинулись на ворота Роми. Але втілити шалену перевагу в атаці Феєнорд так і не зміг.

Рома – переможець першого в історії розіграшу Ліги конференцій.