Синьо-жовте серце: Рома запустила у продаж шарф на підтримку України – клубне фото

Італійська Рома зробила жест підтримки у сторону України. Футбольний клуб Серії А вкотре показав на чиєму боці стоїть у війні проти Росії.

"Вовки" випустили оригінальний шарф для фанатів напередодні домашнього поєдинку проти туринського Ювентуса. Уболівальники Роми можуть прийти на стадіон із синьо-жовтими серцями.

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Жест солідарності з Україною

Римський клуб запустив у продаж шарфи, на яких поруч із лого та назвою команди зображене серце у кольорах прапора України.

Таку нову клубну атрибутику фанати Роми зможуть придбати безпосередньо на трьох локаціях на території стадіону "Олімпійський" у Римі. Це спільна благодійна акція підтримки італійського клубу разом із Агентством ООН у справах біженців.

Усі виручені від продажу кошти організація системи ООН витратить на закупівлю електрогенераторів для України. Навіть після року повномасштабного вторгнення італійці перебувають пліч-о-пліч із українським народом.



Жест підтримки від Роми / Фото італійського клубу

Поєдинок 25-го туру Серії А Рома – Ювентус відбудеться 5 березня о 21:45 за Києвом.

Рома та Ювентус йдуть неподалік у турнірній таблиці італійської першості. "Вовки" посідають 5-ту позицію, яка дозволяє клубу потрапити у груповий раунд Ліги Європи, маючи у своєму активі 44 бали. Натомість туринський суперник поступається команді Жозе Моурінью 9 очками – 35 пунктів та йде сьомим.