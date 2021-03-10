Рома – Шахтар: де дивитися матч Ліги Європи

У четвер, 11 березня, Рома на власному полі зіграє з Шахтарем у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Українські вболівальники цей поєдинок можуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.

У сезоні-2020/2021 права на показ матчів Ліги Європи в Україні мають холдинг "Медіа група Україна" та провайдер "Воля". Останній передав своє право платформі Megogo.

По телебаченню матч Рома – Шахтар покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

До слова Зустріч з екстренером Фонсекою: заявка Шахтаря на матч з Ромою у Лізі Європи

Рома – Шахтар: де дивитися

Дивитися онлайн матч Рома – Шахтар можна на платформі Oll.tv. Це буде та ж трансляція з тим же коментатором, що і на каналі "Футбол 2".

Однак доступ до трансляції на платформі Oll.tv. вимагає реєстрації та платний. Найдешевша підписка обійдеться в 109 гривень на місяць.

Ця ж трансляція буде доступна і для абонентів мобільних операторів "Київстар" та lifecell. Однак і до неї доступ платний.

Також матч Ліги Європи Рома – Шахтар показує платформа Megogo. Там доступ до трансляції доступний за передплатою – "Максимальна" за 197 гривень на місяць.