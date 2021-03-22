Дубль Мертенса приніс Наполі перемогу над Ромою: відео

Італійська Рома 21 березня приймала Наполі у рамках 28 туру Серії А. Команда Паулу Фонсеки єврокубковий успіх не змогли продовжити у чемпіонаті та поступилась супернику.

Рома – Наполі 0:2

Голи: Мертенс, 27, 34

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Обидві команди йдуть у верхній таблиці чемпіонату, тому на прихильників італійської Серії А чекав поєдинок двох рівних клубів.

Дубль Мертенса

Першого результативного пострілу довелось чекати 27 хвилин. Наполі заробило перспективний штрафний, який взявся виконувати Мертенс. Він майстерно пробив повз голкіпера у дальній кут, а стінка з гравців Роми жодним чином не допомогла зберегти ворота "сухими" – 0:1.

Вже через сім хвилин "неаполітанці" подвоїли свою перевагу. Класна та швидка атака вдалась футболістам Наполі. Політано відгукнувся на верхову передачу з глибини поля, головою віддав передачу у воротарський майданчик, де був Мертенс. Нападник в один дотик перевів м'яч у сітку воріт головою. Голкіпер дотягнувся до м'яча кінчиками пальців, але цього було замало, щоб парирувати удар – 0:2.

Пеллегріні намагався зрівняти рахунок, але пробив головою прямо у центр воріт, де був воротар Наполі Оспіна.

Ще кращу нагоду змарнував Пеллегріні. Захисник гостей невдало вибив зі своєї частини поля, м'яч прилетів прямо у ноги Ель-Шаараві. Півзахисник спрямував м'яч на вільного Пеллегріні, який потужно пробив з-за меж штрафного – стійка врятувала володіння Лопеса.

Як не старались господарі забити, але фортуна цього вечора була не на їх стороні. У підсумку – 0:2 перемога Наполі.

Після звитяги команда Дженнаро Гатузо має у своєму доробку 53 пункти та посідає 5 місце. Рома дихає у спину "неаполітанцям" – 6 позиція та лише три очки відставання від Наполі.

Рома – Наполі відеоогляд