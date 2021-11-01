Мілан у меншості завдяки нестримному Ібрагімовичу здолав Рому в Серії А: відео

Мілан 31 жовтня зіграв на виїзді з Ромою у рамках 11-го туру Серії А. Матч на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершився впевненою перемогою гостей.

Рома – Мілан 1:2

Голи: Ель-Шаараві, 90+3 – Ібрагімович, 26, Кессьє, 57

Вилучення: Ернандес, 66

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Господарі активно розпочали поєдинок, але підопічні Піолі і не думали поступатися. Більше того, поступово ініціатива перейшла до "россонері". На 26-й хвилині Карсдорп збив Леау, за що арбітр покарав Рому штрафним ударом. Ібрагімович перехитрив Патрісіу, пробивши низом у воротар – 1:0.

Цей гол став для шведа третім у нинішньому сезоні та 400 м'ячем, забитим в елітних дивізіонах національних чемпіонатів. Вперше Златан засмутив воротаря суперників 30 жовтня 1999 року.

На 38-й хвилині Ібрагімович допоміг відзначитися Леау, але португалець перебував у положенні "поза грою". У дебюті другого тайму скасували гол самого Ібрагімовича. На цей раз офсайд зафіксував не лайнсмен, а VAR.

З третьої спроби Мілан досяг свого і подвоїв перевагу. Ібаньєс збив Ібрагімовича у штрафному майданчику, а арбітр, порадившись із відеоасистентом, призначив пенальті. Швед із панського плеча дав право виконати 11-метровий Кессьєсу.

Згаслу інтригу відродило видалення у складі Мілана. Ернандес бездумно зупинив прорив Пеллегріні і побачив перед собою другу жовту картку. Здобувши чисельну перевагу, Рома створила достатньо моментів, щоб врятувати гру, але зуміла забити лише один гол. Вже компенсований час відзначився Ель-Шаараві.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Мілана, який набрав 31 очко та наздогнав Наполі на вершині Серії А. Рома з 19 очками йде на четвертому місці в зоні Ліги чемпіонів.

Рома – Мілан відеоогляд