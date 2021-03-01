Мілан переміг Рому та не відпустив Інтер у перегонах за "золото" Серії А: відео

У неділю, 28 лютого, Рома на власному полі приймала Мілан у рамках 24 туру Серії А. Гості вирвали перемогу у суперника.

Рома – Мілан 1:2

Голи: Верету, 50 – Кессі, 42 (п), Ребіч, 58

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Мінімальна перевага

Вже не початку зустрічі Мілан спробував вийти вперед. Після подачі з кутового у штрафному господарів було дуже гостро. Захисник вибив м'яч з лінії воріт після удар Ібрагімовича, але вже на добиванні був ще один гравець "россонері" – гол. Однак суддя угледів у цьому епізоді офсайд.

Активний Ібрагімович ледь не скористався жахливою помилкою голкіпера біля власних володінь, перехопив м'яч, але удар у шведа не вдався – м'яч у лічених сантиметрах пролетів поруч зі стійкою.

Гості вибігли у стрімку атаку. Ребіч з Ібрагімовичем опинились одні перед голкіпером. Ребіч віддав передачу на шведського нападника, який вдало завершив передачу, але знову арбітр вступив у гру та скасував взяття воріт через офсайд.

Удар К'єра після подачі з кутового взяла на себе поперечина. Пеллегріні впритул розстрілював ворота Мілана, але захисники стали на заваді голу.

Наприкінці першого тайму активність гостей був винагороджена. Фасіо сфолив у власному штрафному – пенальті виконували гравці Мілана. До позначки підійшов Кессі та відкрив рахунок у зустрічі – 0:1.

Шалена 10-хвилинка

По перерві команда Паулу Фонсеки швидко зрівняла цифри на табло. Верету отримав передачу поза межами штрафного та важився на удар – красивий гол вдався футболісту, 1:1.

Однак не довго раділи господарі. Футболісти Стефано Піолі знову вийшли у швидку атаку. Ребіч отримав передачу, розвернувся та пробив у кут воріт – 1:2.

Як не старались господарі знову скоротити перевагу суперника, але не вдалось – перемога Мілана.

Звитяга дозволила Мілану не відпустити лідера Серії А Інтера у перегонах за "золото" чемпіонату. У активі "россонері" 52 очки. Рома з 44 пунктами йде 5-ю.

Рома – Мілан відеоогляд