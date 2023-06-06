Всі ці класичні симптоми, – Цуренко розповіла, що сталось із нею під час матчу Ролан Гаррос

Лише одна українська тенісистка пробилась в 1/4 фіналу Ролан Гаррос. Леся Цуренко могла скласти компанію Еліні Світоліній, але знялась по ходу матчу проти Іги Швьонтек.

Вже з першого гейму було видно, що щось у Лесі Цуренко не так. Її теніс був далекий від того, який вона показувала до цього на Ролан Гаррос. За рахунку 4:1 на користь Швьонтек наша тенісистка покликала лікарів на корт. Вона сиділа на лавці та постійно показувала в область живота та грудей, начебто не могла нормально дихати. Також у її сумці була ціла гора серветок.

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Цуренко: Я почала почуватися дуже слабко перед попереднім матчем

Однак за деякий час Леся таки продовжила гру, але ненадовго. Швьонтек взяла ще один гейм, після чого Цуренко відмовилась продовжувати зустріч. Тенісистки тепло обійнялись біля сітки, а Леся із розчаруванням, але під оплески трибун пішла у підтрибунне приміщення.

Швьонтек легко пробилась у чвертьфінал Ролан Гаррос, де зіграє проти 19-річної американки Сосо Гофф (7 червня).

Після поєдинку своє самопочуття прокоментувала українська тенісистка. За словами Цуренко, у неї вірус або щось подібне до цього, що вже на Ролан Гаррос скосило й представницю Казахстану Єлєну Рибакіну, яка говорила про вірус, який літає у Парижі. Також Леся розповіла, що напередодні матчу проти Швьонтек не могла взагалі тренуватись, на передматчевій розминці вона теж почувала себе ненайкраще. А під час самої гри самопочуття стало взагалі дуже поганим.

Я почала почуватися дуже слабко перед попереднім матчем, але фізично я була в порядку. Я тільки почала відчувати біль у горлі, але фізично все було нормально. Енергії було вдосталь, тому я провела хороший матч,

– додала Цуренко.

"Моє серцебиття було занадто сильним"

Леся розповіла, коли її стан здоров'я став погіршуватись.

Усе почалося після. Ніч була не дуже хороша, а я потренувалася, не знаю, хвилин десять. Я зрозуміла, що зі мною щось не так. Моє серцебиття було занадто сильним. Знаєте, всі ці класичні симптоми. Так, за ці два дні накопичилося багато проблем,

– відповіла українка.

Перед поєдинком Лея робила усе, аби краще себе почувати. Але усі її старання були марними, вірус взяв гору над тенісисткою. Цуренко сподівається, що за декілька днів вже знову буде в строю.

Однак навіть це не завадило Цуренко провести один із найкращих сезонів на ґрунтовому покритті за свою її тенісну кар'єру. Сама Леся теж високо оцінила свої матчі та залишилась задоволена тою грою, яку показувала на корті.

Леся відіграла проти Швьонтек лише 6 геймів, але оцінила дії своєї суперниці на корті. Цуренко впевнена, що польська тенісиста перебуває у відмінній формі, демонструє приголомшливу гру та готова захистити своє звання чинної чемпіонки Ролан Гаррос.

Свій чвертьфінальний матч Еліна Світоліна зіграє 6 червня. Її суперницею буде друга ракетка світу з Білорусі Арін Сабалєнко. Цікаво, що Світоліна може зустрітись із подругою України Швьонтек лише у фіналі Ролан Гаррос, але це лише у разі переможних матчів тенісисток в 1/2 та 1/4 фіналах Grand Slam.