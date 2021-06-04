Федерер поскандалив із суддею на Ролан Гаррос після попередження

Швейцарський тенісист Роджер Федерер 3 червня успішно подолав друге коло Ролан Гаррос-2021. В 1/32 фіналу експерша ракетка світу зупинив Маріна Чіліча.

Федерер та арбітр дві хвилини обговорювали ситуацію

У другому сеті 39-річний Федерер отримав попередження за затягування часу. Інцидент стався, коли Чіліч подавав при рахунку 3:1, 40:40.

Варте уваги Американського тенісиста відвезли на візку з корту на Ролан Гаррос: фото

Хорват вже стояв на задній лінії, коли Федерер пішов за рушником, щоб витертися перед розіграшем. Суддя виніс йому попередження.

Після цього Федерер та арбітр дві хвилини обговорювали ситуацію французькою мовою. Роджер стверджував, що витрачав стільки часу, тому що йому довелося пройти з одного кута корту в інший за рушником.

У підсумку швейцарець затягнув у суперечку й Чіліча. Він запитав хорвата, чи дійсно діє занадто повільно. Хорват відповів, що ні та додав, що Роджер іноді не був готовий приймати, коли Марін уже хотів подавати.

Суперечка Федерера і судді продовжилася під час зміни сторін, коли Федерер поступався 1:4.

Це нісенітниця якась, я нічого не розумію. Ви мені нічого не говорили. Можна ж просто поговорити зі мною, сказати: "Роджер, по-моєму, ти дієш занадто повільно". Я насправді все роблю так повільно? Будь ласка, спочатку подумайте, а потім реагуйте,

– говорив Роджер.

Після гри Федерер заявив, що під час матчу сталося непорозуміння, інформує Tennis Now.

"Спочатку я не зрозумів, що сталося, а потім усвідомив, що він міг сказати мені щось про попередження. Я намагався зрозуміти, що сталося, адже я не затягував час. Мені здавалося, що я не змушую його чекати, поки в один момент не усвідомив, що один раз Марін подавав, коли я ще не був готовий до прийому.

Я думав, що він тренує подачу, хоч це і дивно, але потім я усвідомив, що він давно чекає і сказав судді: "Чому ви мені не сказали? Я і не підозрював, що його щось не влаштовує". А він у відповідь: "Я думав, ви зрозуміли". І я такий: "Окей, знову ситуація така, що ви додумували за мене, а в підсумку ніхто нічого не підозрював. Сталося непорозуміння", – заявив Роджер.

Разом з тим, титулований швейцарець звинуватив Чіліча у затягуванні часу під час подачі.

"Але тут ще така справа, що Чіліч перед подачею ще 10 раз стукає м'ячем. Мені теж не хочеться чекати, поки він готується. Так що це було непорозумінням з різних причин. Я відчув себе новачком, який нічого не розуміє. Це був цікавий досвід", – резюмував Роджер.

Федерер виграв за підсумками 4 сетів – 6:2, 2:6, 7:6, 6:2. Наступним суперником Федерера стане німець Домінік Кепфер.

Федерер – Чіліч відеоогляд