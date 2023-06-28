"Злякався і випустив м'яч з рук": одноклубник Циганкова впевнений, що Нещерет осоромився на Євро

Вінгер молодіжної збірної Іспанії поділився враженнями від матчу з Україною. Футболіст переконаний, що забив "чистий" гол.

Збірні Іспанії та України видали результативний, проте досить курйозний поєдинок на Євро-2023 (2:2). Один з епізодів до цих пір міг залишитись для когось загадкою.

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Пильний арбітр

"Синьо-жовті" та "Фурія Роха" впевнено подолали груповий етап континентального турніру, двічі здолавши своїх суперників та зігравши між собою у нічию. Матч за долю переможця квартету вийшов і справді насиченим на емоції та голи, проте було достатньо і помилок від молодих виконавців. Зокрема, у першому таймі українці подарували своєму супернику на виходи віч-на-віч зі своїм голкіпером на рівному місці, а у другому забили курйозний гол у власні ворота. Проте рахунок у матчі міг бути відкритий ще раніше.

Коли на табло ще горіли нулі, іспанцям все ж вдалося забити гол, який арбітр, на думку іспанців по не зрозумілих причинах, не зарахував. Діло в тому, що Руслан Нещерет вибіг на кут карного майданчику та забрав м'яч до своїх рук. Голкіпер хотів швиденько ввести його назад у гру та потрапив собі у ногу. М'яч відскочив до ніг гравця Жирони Родріго Рікельме, який закотив того у пусті ворота. Здавалося, що Нещерет зробив дурну помилку, та от арбітр відразу скасував ніби-то чистий гол. І виявився правим.

Діло в тому, що Родріго Рікельме потягнув Руслана за руку, в якій він тримав м'яч. Такий рух іспанського футболіста трішки "підкорегував" дії голкіпера української команди, через що і стався кумедний епізод. Проте представник "Фурії Роха" переконаний, що контакту з Нещеретом не було, а голкіпер банально його злякався.

Воротар хотів швидко ввести м'яч. Я вдав, що хочу його зупинити. Схоже, він злякався і випустив мʼяч з рук. Гол був забитий справедливо, на мою думку. Суддя сказав, що його попередили через навушник, що я схопив воротаря, але це не так,

– сказав Рікельме.

Завдяки тому, що іспанці не програли українцям, вони змогли виграти квартет та посісти перше місце у групі, що дозволить їм потрапити на слабшу команду у чвертьфіналі турніру (на команду, яка посяде друге місце у своїй групі). Українці ж змагатимуться з переможцем квартету D, де на таке звання претендують Франція та Італія.