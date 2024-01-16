Роботу системи VAR можуть призупинити у всьому світі: у чому причина
Джерело:Marca
Використання системи відеодопомоги арбітра VAR може бути призупинене. Все через судовий позов.
Застосування технології відеодопомоги арбітру (VAR) може бути тимчасово зупинене через судовий позов, ініційований Франсіско Лопесом з Мадрида. Лопес подав позов проти Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF) та ФІФА, стверджуючи, що є автором технології VAR і звинувачує їх у використанні його розробки без визнання.
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Все через судовий позов
Лопес розповідає, що його проєкт "Футбол XXI століття", зареєстрований у 1999 році, став основою для системи VAR, яка була зареєстрована у 2006 році.
Він зазначає, що протягом багатьох років намагався домогтися визнання свого авторства від ФІФА, надсилаючи їм листи та підтримуючи контакт з колишнім арбітром Хосе Марією Гарсією Арандою.
У своєму позові Лопес вимагає 300 мільйонів євро компенсації від RFEF і ФІФА, і суд може вирішити тимчасово призупинити використання системи VAR як запобіжний захід під час розгляду справи.
Що відомо про Лопеса
- Франсіско Лопес 69-річний чоловік з Мадрида, який стверджує, що він винайшов систему VAR 1999 році.
- Раніше в інтерв'ю Dario AS він заявляв, що надіслав свою розробку в FIFA, як інноваційний проєкт, а ті повністю скопіювали його розробку замінивши лише назву.
- Також він заявив, що намагався зв'язатись з представниками FIFA, вісім років поспіль.