Роботу системи VAR можуть призупинити у всьому світі: у чому причина

Використання системи відеодопомоги арбітра VAR може бути призупинене. Все через судовий позов.

Застосування технології відеодопомоги арбітру (VAR) може бути тимчасово зупинене через судовий позов, ініційований Франсіско Лопесом з Мадрида. Лопес подав позов проти Королівської федерації футболу Іспанії (RFEF) та ФІФА, стверджуючи, що є автором технології VAR і звинувачує їх у використанні його розробки без визнання.

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Все через судовий позов

Лопес розповідає, що його проєкт "Футбол XXI століття", зареєстрований у 1999 році, став основою для системи VAR, яка була зареєстрована у 2006 році.

Він зазначає, що протягом багатьох років намагався домогтися визнання свого авторства від ФІФА, надсилаючи їм листи та підтримуючи контакт з колишнім арбітром Хосе Марією Гарсією Арандою.

У своєму позові Лопес вимагає 300 мільйонів євро компенсації від RFEF і ФІФА, і суд може вирішити тимчасово призупинити використання системи VAR як запобіжний захід під час розгляду справи.

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