Аби додати гарячої крові: Металіст підсилився іспанським захисником, який виступав за Вальядолід

Харківський колектив не бажає цьогоріч покидати Українську Прем'єр-лігу. Таким чином, Металіст вимушений підсилювати свій склад достойними кадрами.

Роберто Корраль офіційно став гравцем харківського Металіста. Свого часу захисник захищав кольори іспанського Реал Вальядоліда.

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Потрібно вмикатись у бій

Українському колективу Корраль дістався задарма, оскільки 25-річний гравець останнім часом бідкався без колектива. Даних про термін угоди між футболістом та клубом немає. За харків'ян Корраль виступатиме під 33-м номером. Рідна позиція іспанця на газоні – лівий захисник.

Я знав про Металіст, він має хорошу репутацію та ім’я в Європі. Я також вважаю УПЛ однією з найкращих європейських ліг, тому на спортивному рівні мені дуже хотілося приїхати сюди, щоб продовжувати насолоджуватися футболом і розвиватися. Єдина проблема полягала в тому, що мене трохи лякала ситуація в Україні через війну. Але мені детально пояснили, розповіли, що матчі проводяться з максимальним дотриманням заходів безпеки,

– зазначив Корраль.

Нагадаємо, що Металіст посідає 15-у сходинку Української Прем'єр-ліги, маючи в активі 17 очок після 18 зіграних матчів. Така позиція в таблиці пророкує харківському колективу пряме пониження в класі, проте від "зони порятунку" Металіст відстає всього на один бал.

Кар'єра іспанського захисника