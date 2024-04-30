Левандовський підкорює вершини: легендарний форвард вкотре став рекордсменом

У понеділок, 29 квітня, відбувся матч 33-го туру іспанської Ла Ліги. У ньому зіграли Барселона та Валенсія.

Хет-трик Роберта Левандовського приніс Барселоні перемогу над Валенсією (4:2). Поляк перервав свою безгольову серію, яка тривала з 17 березня.

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Левандовський знову увійшов в історію

Нападник Барселони став п'ятим гравцем в історії, якому вдалося зробити хет-трик у Бундеслізі, Ла Лізі та Лізі чемпіонів.

До нього такі рекорди встановлювали Рой Макай (Депортіво Алавес, Баварія), Рауль Гонсалес (Реал, Шальке), Філіппе Коутінью (Ліверпуль, Баварія, Барселона), П'єр-Емерік Обамеянг (Боруссія, Барселона).

Хет-трик також дозволив Левандовському зрівнятися з українцем Артемом Довбиком з Жирони, який є лідером Ла Ліги за загальною кількістю гольових передач: 16 голів та 8 результативних передач проти 19 голів та 5 результативних передач українського нападника.

У сезоні-2023/2024 Роберт Левандовський провів за Барселону 44 матчі, в яких забив 23 голи та віддав 9 асистів.

Нагадаємо, що Левандовський перейшов у Барселону в 2022 році. До цього поляк 8 років грав у складі Баварії.