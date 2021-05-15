Левандовський повторив вічний рекорд Герда Мюллера

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовський 15 травня повторив рекорд легенди німецького футболу Герда Мюллера.

Рекорд тримався з 1972 року

Форвард Баварії Роберт Левандовскі відзначився голом у матчі 33 туру чемпіонату Німеччини з Фрайбургом. Поляк забив з пенальті.

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32-річний Левандовський забив 40 гол у сезоні Бундесліги. Таким чином Роберт повторив рекорд екснападника Баварії Герда Мюллера по м'ячах за сезон.

Рекорд Мюллера тримався із сезону-1971/1972. Тоді він також забив 40 голів у складі Баварії.

Левандовський своєрідно відсвяткував гол, віддавши данину Мюллеру. Під ігровою формую у Роберта була футболка з Гердом Мюллером та напис 4EVER GERD.

Також Левандовського привітала команда. Відразу після голу лава запасних та інші гравці влаштували Роберту коридор пошани.

Левандовський зможе побити рекорд, адже в Баварії попереду домашній матч в останньому турі чемпіонату Німеччини. Баварія 22 травня у дербі зіграє проти Аугсбурга.