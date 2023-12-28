Гарний заділ на фінал: Джима та Підручний забігли до топ-5 в масстарті Різдвяної гонки 2023
У німецькому Гельзенкірхені завершилася перша частина Різдвяної гонки 2023. Українці Юлія Джима та Дмитро Підручний стартуватимуть у гонці переслідування четвертими.
Лідери збірної України з біатлону Юлія Джима та Дмитро Підручний завершили виступ у першій частині Різдвяної гонки 2023, що проходить у німецькому Гельзенкірхені. У масстарті українці посіли четверте місце.
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Україна претендує на перемогу в Різдвяній гонці
У Різдвяній гонці традиційно беруть участь 10 команд. Учасники подолали 9 кіл та 8 вогневих рубежів у форматі, схожому на сингл-мікст.
Юлія Джима та Дмитро Підручний на двох настріляли п'ять промахів та дісталися фінішу четвертими, програвши французам Жюльї Сімон та Фаб'єну Клоду 1 хвилину і 16 секунд.
Результат масстарту в межах Різдвяної гонки 2023
1. (Франція) Жюлья Сімон / Фаб'єн Клод (4) 33:55,2
2. (Німеччина) Ханна Кебінґєр / Бенедікт Долль (4) +50,5
3. (Норвегія) Інґрід-Ландмарк Тандреволд / Стурла Легрейд (5) +1:00,7
4. (Україна) Юлія Джима / Дмитро Підручний (5) +1:16,8
5. (Словенія) Полона Клеменчіч / Яков Фак (6) +1:28,2
6. (Австрія) Ліза-Тереза Хаузер / Фелікс Ляйтнер (5) +1:53,7
7. (Німеччина) Яніна Хеттіх-Вальц / Роман Реєс (7) +1:59,5
8. (Швейцарія) Емі Басерга / Себастьян Сталдер (8) +2:22,4
9. (Бельгія) Лотте Лі / Флоран Клод (10) +3:04,6
10. (Чехія) Маркета Давідова / Міхал Крчмарж (14) LAP