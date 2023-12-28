Гарний заділ на фінал: Джима та Підручний забігли до топ-5 в масстарті Різдвяної гонки 2023

У німецькому Гельзенкірхені завершилася перша частина Різдвяної гонки 2023. Українці Юлія Джима та Дмитро Підручний стартуватимуть у гонці переслідування четвертими.

Лідери збірної України з біатлону Юлія Джима та Дмитро Підручний завершили виступ у першій частині Різдвяної гонки 2023, що проходить у німецькому Гельзенкірхені. У масстарті українці посіли четверте місце.

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Україна претендує на перемогу в Різдвяній гонці

У Різдвяній гонці традиційно беруть участь 10 команд. Учасники подолали 9 кіл та 8 вогневих рубежів у форматі, схожому на сингл-мікст.

Кожен промах на вогневих рубежах коштував спортсменам 50 зайвими метрами дистанції − саме стільки складало штрафне коло. Передача естафети відбувалася після кожного вогневого рубежу, за винятком восьмої стрільби − після нього чоловіки пробігли фінішне коло.

Юлія Джима та Дмитро Підручний на двох настріляли п'ять промахів та дісталися фінішу четвертими, програвши французам Жюльї Сімон та Фаб'єну Клоду 1 хвилину і 16 секунд.

Результат масстарту в межах Різдвяної гонки 2023

1. (Франція) Жюлья Сімон / Фаб'єн Клод (4) 33:55,2

2. (Німеччина) Ханна Кебінґєр / Бенедікт Долль (4) +50,5

3. (Норвегія) Інґрід-Ландмарк Тандреволд / Стурла Легрейд (5) +1:00,7

4. (Україна) Юлія Джима / Дмитро Підручний (5) +1:16,8

5. (Словенія) Полона Клеменчіч / Яков Фак (6) +1:28,2

6. (Австрія) Ліза-Тереза Хаузер / Фелікс Ляйтнер (5) +1:53,7

7. (Німеччина) Яніна Хеттіх-Вальц / Роман Реєс (7) +1:59,5

8. (Швейцарія) Емі Басерга / Себастьян Сталдер (8) +2:22,4

9. (Бельгія) Лотте Лі / Флоран Клод (10) +3:04,6

10. (Чехія) Маркета Давідова / Міхал Крчмарж (14) LAP

Переможці Різдвяної гонки будуть визначені за підсумками гонки переслідування, яка розпочнеться о 20:05 за Києвом. Відставання, сформоване за результатами масстарту, буде скорочено вдвічі. Таким чином Україна на старті персьюту програватиме Франції 38 секунд.