Вона переконана, що нас рятують, – Різатдінова про бабусю, яка живе в окупованому Криму

Титулована українська гімнастка Ганна Різатдінова розповіла про спілкування з рідними, які залишилися в окупованому Криму. Вона наголосила, що вони піддаються впливу пропаганди.

Різатдінов: Є люди, на жаль, повністю зомбовані

Титулована спортсменка розповіла, що бабуся, яка проживає в Криму, думає про вторгнення росії в Україну.

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Я не спілкуюся більше з бабусею на тему війни, вона літня людина, їй 80 років. Вона переконана, що це вимушена операція і що нас рятують. Вона як сказала це мені на початку війни – все, ми просто не спілкуємось,

– сказала Ганна.

Також у спортсменки є родичі з росії, вона зазначила, що продовжує з ними спілкування, оскільки вони розуміють, хто винен у війні.

"У мене ще є родичі в санкт-петербурзі, там, дякувати богу, люди все розуміють, хочуть виїхати, бо знають, що насправді відбувається. Підтримують, постійно питають, як ми і що. А є люди, на жаль, повністю зомбовані", – додала Різандінова.

Що відомо про гімнастку