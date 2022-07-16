Вона переконана, що нас рятують, – Різатдінова про бабусю, яка живе в окупованому Криму
Джерело:КП в Україні
Титулована українська гімнастка Ганна Різатдінова розповіла про спілкування з рідними, які залишилися в окупованому Криму. Вона наголосила, що вони піддаються впливу пропаганди.
Різатдінов: Є люди, на жаль, повністю зомбовані
Титулована спортсменка розповіла, що бабуся, яка проживає в Криму, думає про вторгнення росії в Україну.
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Я не спілкуюся більше з бабусею на тему війни, вона літня людина, їй 80 років. Вона переконана, що це вимушена операція і що нас рятують. Вона як сказала це мені на початку війни – все, ми просто не спілкуємось,
– сказала Ганна.
Також у спортсменки є родичі з росії, вона зазначила, що продовжує з ними спілкування, оскільки вони розуміють, хто винен у війні.
"У мене ще є родичі в санкт-петербурзі, там, дякувати богу, люди все розуміють, хочуть виїхати, бо знають, що насправді відбувається. Підтримують, постійно питають, як ми і що. А є люди, на жаль, повністю зомбовані", – додала Різандінова.
Що відомо про гімнастку
- Різатдінова – бронзова призерка Олімпіади-2016.
- Художня гімнастка стала третьою в індивідуальному багатоборстві.
- Також українка є багаторазовою чемпіонкою світу та Європи.
- Нещодавно вона розповіла про гнівні повідомлення від росіян, після того, як вона стала на бік ізраїльської гімнастки Ліной Ашрам у Токіо-2020.