Рівно 6 років тому Дніпро історично вийшов у фінал Ліги Європи: як це було

Дніпро під керівництвом Мирона Маркевича 14 травня 2015 року переписало клубну історію. Команда здолала Наполі та вийшла у фінал Ліги Європи.

Досягнення, яке залишилось у серці

2015 рік був одним із найкращих в історії Дніпра на євроарені. Головному наставнику команди Мирону Маркевичу вдалось переписати історію клубу та вивести його у фінал Ліги Європи.

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14 травня дніпровський клуб у матчі-відповіді з мінімальним рахунком здолав італійський Наполі (1:0) на НСК "Олімпійський" у Києві. Переможний гол за українців забив на 58-й хвилині Євген Селезньов. Після поєдинку українські фанати вибігли на поле, щоб привітати команду з перемогою та виходом у фінал турніру. Гравці на пам'ять розрізали сітку воріт за футбольною традицією.

Перша зустріч між Наполі та Дніпром завершилась нічиєю 1:1. У цьому матчі Селезньов також став автором результативного пострілу.

Нагадаємо, що у фіналі українці зустрілись з іспанською Севільєю. Підопічні Маркевича першими розмочили нулі на табло, але у підсумку поступились супернику з Ла Ліги (2:3).

Дніпро – Наполі відеоогляд матчу-відповіді