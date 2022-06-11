Рівно 10 років тому Україна провела дебютний матч на домашньому Євро-2012: історичне відео

11 червня 2012 року збірна України стартувала на домашньому чемпіонаті Європи з футболу. У той день "синьо-жовті" перемогли Швецію.

Переможний день для України

Цікаво, що 11 червня 2022 року збірна України знову вийде на футбольне поле, але цього разу у Лізі націй. Цей день є фартовим для "синьо-жовтих", адже того ж дня на Євро-2012 наша національна команда стартувала на турнірі з перемоги, пише 24 канал.

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Першим суперником українців на домашньому чемпіонаті Європи була Швеція. Матч відбувся на НСК "Олімпійський", що у Києві.

Усі голи були забиті у другому таймі. На 52-й хвилині Златан Ібрагімович вивів шведів уперед, але перевага гостей протрималась лише три хвилини. Вже на 55-й хвилині Андрій Шевченко зрівняв цифри на табло. На цьому володар "Золотого м'яча" не зупинився. Вже екстренер "синьо-жовтих" забив вдруге.

Шевченко оформив дубль за сім хвилин. Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка асистували Шеві.

У підсумку – 2:1, Україна святкувала перемогу над Швецією.

На домашньому Євро Шевченко символічно провів свої останні матчі у синьо-жовтій футболці та повішав бутси на цвях. Після чого попрацював на чолі команди та навіть довів її до чвертьфіналу Євро-2020.

Відеоогляд матчу Україна – Швеція

11 червня 2022 року українська збірна зіграє проти Вірменії у другому для себе матчі Ліги націй-2022/2023. Поєдинок буде домашнім для "синьо-жовтих", але через війну відбудеться у польському Лодзі. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за Києвом.