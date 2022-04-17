Рівень мужності зашкалює: майже уся команда Прикарпаття пішла воювати проти окупантів

Все більше людей футбольного світу вступають до лав ЗСУ. Івано-Франківське Прикарпаття показало справжній приклад мужності.

Захищають країну не лише на футбольному полі

Майже усі футболісти Прикарпаття поповнили ряди української армії. До неї також доєднали тренери команди, яка представляє Першу лігу України.

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14 гравців та наставники клубу склали присягу на вірність українському народу. Дуже сильний та патріотичний вчинок івано-франківської команди.

Боялися не те, що служити, а більше – аби не заважати тут, бо в армії професіонали своєї справи. Вони добре знають, чим займатися. Це як взяти в професійну команду футболіста з району, він спочатку лише заважатиме. Так само і взяти футболіста в армію, який нічого не вміє. Але коли нам військкомат пояснив, що нас будуть поступово готувати, то ми прийняли рішення і вступили в ЗСУ,

– розповів гравець Василь Цюцюра.

Першу частину сезону Прикарпаття закінчило на 7-му місці у турнірній таблиці Першої ліги України. За 20 турів клуб здобув 28 очок.

Нещодавно ветерани Прикарпаття стали бронзовими призерами "Кубка допомоги Україні", який відбувся на полях клубної Академії футбольного клубу Рух, що у Львові.

Відзначимо, що у лавах ЗСУ вже служать колишній наставник Зорі Юрій Вернидуб, який покинув успішну роботу у молдовському Шерифі, футболіст Колоса Андрій Богданов та ще багато інших представників спортивного світу.