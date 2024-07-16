Бути чи не бути: УПЛ прийняла рішення щодо участі Дніпра-1 в чемпіонаті України

Скрутне фінансове становище Дніпра-1 поставило під сумнів участь клубу в чемпіонаті України та Лізі конференцій. Невизначеність щодо майбутнього "спортклубівців" тримала в напрузі усіх учасників першості.

У вівторок, 16 липня, відбулися загальні збори учасників УПЛ. У порядку денному розглядалася ситуація з Дніпром-1.

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Долю Дніпра-1 вирішить Виконком УАФ

У заяві УПЛ повідомляється, що Дніпро-1 не надав жодних офіційних листів щодо участі в чемпіонаті України сезону-2024/25. Усі запити УПЛ клубом ігнорується. Відсутня будь-яка інформація щодо стану команди на офіційних ресурсах дніпрян.

Така безвідповідальна позиція Дніпра-1 ставить під сумнів цілісність клубних змагань УПЛ, а також провокує невизначеність у всіх лігах професійного футболу. Це позначається на роботі зі спонсорами та партнерами.

Проте видача атестата допуску до клубних змагань належить виключно до компетенції УАФ. Тому учасники УПЛ звернулися до УАФ стосовно проведення процедури відкликання атестата Дніпра-1 та виключення зі змагань.

Також УАФ повинна максимально швидко визначити клуб, який замінить дніпрян. Вакантне місце може отримати переможець мінітурніру за участю Миная, Металіста 1925, Лівого Берега та Епіцентра. Є також варіант автоматичного включення закарпатського клубу до числа учасників.

Основне про ситуацію з Дніпром-1