Ще одне місто офіційно підтвердило присутність глядачів на матчах Євро-2020

Італійська федерація футболу повідомила УЄФА, що уряд Італії підтвердив допуск глядачів на матчі Євро-2020 року, заплановані на стадіоні "Олімпіко" в Римі.

Влада гарантувала відвідуваність в розмірі мінімум 25% від місткості стадіону. Таким чином, УЄФА підтверджує Рим як місто-господаря чемпіонату Європи.

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При цьому в Римі не планують робити карантинні виключення для глядачів з-за кордону, які будуть зобов'язані дотримуватися всіх діючих на той момент правил.

На чемпіонаті Європи Рим прийме три матчі збірної Італії в групі "А" і один матч 1/4 фіналу.

Заповненість стадіонів на Євро-2020

Кожне з міст-гоподарів на місцевому рівні затвердило максимально дозволену кількість фанатів на трибунах стадіонів.

Санкт-Петербург і Баку готові заповнити 50% від загальної місткості арен, Будапешт – 100%, Амстердам, Бухарест, Копенгаген, Глазго – від 25 до 33%, а Лондон – 25%. Цей відсоток ближче до Євро може як збільшитись, так і зменшитись.

Ще три міста – Більбао, Дублін і Мюнхен – повинні повідомити додаткову інформацію про свої плани до 19 квітня. Тоді УЄФА остаточно вирішить про проведення матчів у цих містах.

Збірна України на чемпіонаті Європи гратиме у групі С з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17 червня) та Австрією (21 червня). Перший поєдинок відбудеться в Амстердамі, інші два – у Бухаресті.