"Стиль Усика завдасть Ф'юрі проблем": Ріккі Хаттон зробив прогноз на бій століття у хевівейті

Легендарний британський боксер Ріккі Хаттон поділився очікуваннями від поєдинку між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Довгоочікуваний бій відбудеться вже 17 лютого.

17 лютого в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Ріккі Хаттон не вірить у перемогу Усика

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній чемпіон світу в двох дивізіонах Ріккі Хаттон. На думку легендарного британського боксера, "Циганський король" переможе українця.

"Я думаю, що Тайсон здолає Усика. Якщо подивитися на швидкість і боксерські здібності Усика, то у Тайсона вони теж є, але він більший, сильніший, у нього є розмах рук та розміри. Єдине, що може зіграти на користь Усика, це його габарити.

Ф’юрі стикався з великими противниками, такими надважковаговиками, як Вайлдер, Вайт і Нганну, тоді як Олександр менший за розміром, і це не той стиль, з яким Ф’юрі доводилося мати справу вже кілька років, тому він завдасть Тайсону проблеми", – сказав Ріккі Хаттон.

Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.