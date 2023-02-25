Головну арену Англії підсвітили кольорами України у роковини повномасштабного вторгнення

Британці вкотре висловили свою солідарність Україні. Головний стадіон Англії "Вемблі" засвітили кольорами українського прапора.

24 лютого арка лондонського "Вемблі" набула синьо-жовтих кольорів. Також на фасаді стадіону був зображений український прапор та підпис: "Футбол стоїть разом із Україною".

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Британці вкотре показали свою позицію

У цей день відзначили перші роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Хоча війна у нашій країні триває вже 9-й рік. У Великій Британії яскраво підтримали українців.

Відзначимо, що футбольний світ Англії підтримує Україну від першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Футболісти виходили з синьо-жовтими прапорами, капітани із пов'язками у кольорах прапора України, на стадіонах були синьо-жовті стяги, а рекламні щити довкола футбольного поля постійно нагадувала, на боці кого стоять британці у цій безжальній війні.

Клуб Миколенка підтримав українців

У цей день штаб-квартира футбольного клубу Евертон, за який виступає український захисник Віталій Миколенко, теж запалився синьо-жовтими кольорами.

У своєму твітері 24 лютого пресслужба "ірисок" опублікувала відповідну публікацію з підтримкою у бік українського народу.

Сьогодні наша штаб-квартира освітлена, щоб показати нашу незмінну підтримку України,

– підписали фото в Евертоні.



Евертон підтримав Україну / Фото з твітеру "ірисок"

У 25-му турі футболісти в АПЛ виходять із синьо-жовтими пов'язками на підтримку України у першу річницю вторгнення Росії. Першими це вже зробили гравці Фулхема та Вулверхемптона, які зіграли якраз 24 лютого.