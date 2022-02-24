Рідня, я вдома, – Усик повернувся в Україну після турне в Британії

24 лютого 2022 , 20:38
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Джерело:

інстаграм Олександра Усика

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик повернувся в Україну після свого візиту у Велику Британію.

Українець полетів у Велику Британію для узгодження питань щодо реваншу з Ентоні Джошуа. За словами промоутера британця, сторони дійшла до певних домовленостей, залишилось лише узгодити дату та місце поєдинку.

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"Рідня, я вдома", – написав боксер у сторіс власного інстаграму.

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Автор: Юрій Семенюк