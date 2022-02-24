Рідня, я вдома, – Усик повернувся в Україну після турне в Британії

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик повернувся в Україну після свого візиту у Велику Британію.

Українець полетів у Велику Британію для узгодження питань щодо реваншу з Ентоні Джошуа. За словами промоутера британця, сторони дійшла до певних домовленостей, залишилось лише узгодити дату та місце поєдинку.

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"Рідня, я вдома", – написав боксер у сторіс власного інстаграму.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.