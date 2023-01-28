Скандальна тенісистка з Білорусі стала переможницею Australian Open-2023: відеоогляд фіналу

Аріна Сабалєнка змогла здобути вольову перемогу над уродженкою Росії та вперше в кар'єрі виграти змагання Grand Slam. Дівчина запам'яталась підтримкою Лукашенка та боягузливою позицією щодо війни в Україні.

Єлєна Рибакіна – Аріна Сабалєнка 6:4 / 3:6 / 4:6

В Австралії поступово добігають кінця турніри першого змагання Grand Slam – Australian Open. У суботу визначилась чемпіонка у жіночому одиночному розряді, пише 24 канал.

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До фіналу вийшла представниця Казахстану Єлєна Рибакіна та тенісистка без країни Аріна Сабалєнка, яка народилась у Білорусі. Рибакіна у півфіналі вже мала справу з представницею цієї країни, пройшовши Вікторію Азаренко.

А перед цим казашка родом з Росії вибила з турніру першу ракетку світу Ігу Свьонтек. У свою чергу Сабалєнка жодного разу на Australian Open не була андердогом, граючи виключно з нижчими за класом опонентами.

Цього разу Аріна програла Єлєні перший сет, однак змогла здійснити камбек, взявши два наступні. На її рахунку аж 17 ейсів (подач на виліт), хоча при цьому чемпіонка допустила сім подвійних помилок.

Для п'ятої ракетки світу це перша перемога на турнірах Grand Slam. Раніше на найпрестижніших тенісних змаганнях Сабалєнка лише тричі виходила у півфінал. У свою чергу в парному розряді Аріна вже вигравала Australian Open – у 2021 році з бельгійкою Елізою Мертенс.

Відеоогляд жіночого фіналу Australian Open 2023:

Сабалєнка та війна в Україні

Відзначимо, що це перший випадок перемоги на турнірі Grand Slam учасника без країни. Через війну в Україні організатори австралійського турніру заборонили росіянам та білорусам грати під прапорами своїх країн.

Не дивно, що при цьому Аріна не наважилась відкрито засудити свою Батьківщину за допомогу фашистам в організації геноциду українців. Дівчина виступала із закликом "Ні війні", але при цьому дивувалась, що про війну варто говорити:

Це справді жахливо, бо ніхто не підтримує війну. Ніхто. Проблема в тому, що ми повинні говорити про це вслух… Але чому ми повинні кричати про це на кожному кроці? Це зовсім не допоможе. Ми не контролюємо цю ситуацію. Я просто розумію, що це не моя вина. Від мене нічого не залежить,

– казала Сабалєнка.

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Мабуть, не варто дивуватись такій слизькій позиції від спортсменки, яка у 2020 році підтримала Алєксандра Лукашенка, який кривавими методами залишився при владі та влаштував насилля проти учасників антивладних мітингів. Цікаво, що Аріна готувалась до Australian Open в Росії, хоча сама живе в Маямі (США).

Варто знати. Бойфрендом Сабалєнка є хокеїст Константін Кольцов. Він також підтримував режим Лукашенка у 2020 році, а минулого року виступив із підтримкою російських солдатів, які вторглися в Україну.