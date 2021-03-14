Україна зі штрафним колом стала 5 у змішаній естафеті у Нове-Мєсто, перемогла Норвегія

У неділю, 14 березня, змішана естафета стала передостанньою гонкою 9 етапу Кубка світу з біатлону у чеському Нове-Мєсто. Україна посіла 5 місце.

Норвегія вже зі старту показала, хто буде головним фаворитом на перемогу у змішаній естафеті. Тіріль Екхофф та Марте Олсбю-Ройселанд лише з один додатковим на двох привезли братам Бьо шалену перевагу у хвилину. Норвежці не підвели та завезли команду на вершину п'єдесталу.

До теми Феноменальна Екхофф виграла персьют у Нове-Мєсто, українка Джима у топ-15

Спекотна боротьба за "срібло" та "бронзу" розгорілась між Італією та Швецію. Остання стрільба розставила всі крапки над "і", де точнішим був італієць Лукас Хофер.

Результати

1. Норвегія (0+4)

2. Італія (0+10)

3. Швеція (0+10)

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5. Україна (1+10)

Хід гонки

Дарія Блашко на першому етапі представляла українську команду у змішаній естафеті. Вже на "лежці" українка змусила понервувати українських фанатів. Лише з допомогою трьох додаткових патронів Блашко змогла закрити всі 5 мішеней. Норвегія захопила лідерство зі старту.

Другий вогневий рубіж став набагато кращим для Дарії – із шести закрила всі мішені українка та підійняла Україну у топ-10. Тіріль Екхофф провела відмінний етап та побігла на останнє своє коло лідеркою. Після першого етапу українська збірна була 9-ю, відставання України від Норвегії складало вже 46 секунд.

Фіаско Джими та ідеальна "стійка"

Наступною на дистанцію вийшла досвідчена Юлія Джима, яка вже зі старту кинулась наздоганяти суперниць, що зіграло з нею злий жарт. Вже на першій стрільбі Джима пішла на коло штрафу та відкинула Україну за межі топ-10 – 15 місце. Українцям залишались шанси лише на боротьбу за десятку найкращих. Норвезька команда завдяки Марте Олсбю-Ройселанд залишалась на вершині.

Бездоганна форма норвежки збільшила перевагу її збірної аж до 43 секунд. Джима реабілітувалась на "стійці" – 5 з 5. Україна підійнялась у топ-10 та наблизилась до суперниць, лише 17 секунд відділяли нашу команду від шостої Австрії.

Розкішний етап Прими

Чоловічий етап для України розпочав Артем Прима, який напередодні пропускав гонку переслідування. Джима передала естафету 9-ю з відставанням у 2 хвилини. Класно відпрацював Артем на першій стрільбі – "чисто" та вже 8-ю йшла Україна після екватору гонки.

На другій стрільбі Тар'єй Бьо з двома додатковими закрив мішень та поїхав передавати естафету своєму молодшому брату Йоханнесу. Відставання суперників від лідера була просто катастрофічною – понад хвилину Норвегія "везла" іншим командам. Прима з одним додатковим підійняв Україну вже на шосту позицію. До п'ятого місця залишалось лише чотири секунди.

Впевнений етап Підручного

Норвезькі біатлоністи ще четвертого етапу вже майже однією рукою вдягнули на себе "золото" змішаної естафети. На останньому етапі за Україну біг Дмитро Підручний. Незмінний капітан чоловічої збірної отримав естафету 5-ю. Артем провів чудовий етап та підійняв українську команду у топ-5.

З двома додатковими закрив Дмитро "лежку". Між Норвегією та іншими суперника продовжувала триматись прірва, яка складала вже 1 хвилину 10 секунд. Друга стрільба українця була ідеальною – 5 з 5 та місце у топ-5 для України. Американець Лейф Нордгрен поступався Підручному 10 секундами.

Чемпіонську стрільбу продемонстрував Йоханнес Бьо та привіз Норвегію до "золота". Друге місце здобула Італія, трійку лідерів замкнула Швеція. Підручний не підпустив до себе біатлоніста з США та фінішував 5-м.