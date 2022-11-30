COVID-19 у Джими, повернення Білосюк та жахливий старт: результати "індивідуалки" у Контіолахті

Закінчилась індивідуальна гонка Кубка світу серед жінок. Напередодні старту склад збірної України не один раз змінювався.

У день старту Олена Білосюк вибула зі списку учасниць "індивідуалки", але через декілька годин повернулась у неї. Все через те, що через хворобу гонку вимушено пропускали одразу дві українки – Юлія Джима та Ірина Петренко. Якщо у другому застуда, то у першої все значно гірше. Джима здавала тест на коронавірус, який показав позитивний результат, пише 24 канал.

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Складний початок сезону від українок

Тому на старт терміново вийшла Білосюк, але прогнозовано виступила не найкращим чином. Чотири хиби та місце у дев'ятому десятку – 80-та позиція та аж 9-хвилинне відставання від переможниці "індивідуалки".

Найкращою серед українських біатлоністок стала Дар'я Блашко, яка від 24 лютого на собі відчула усі жахи війни проти Росії та ледь вибралась із обстріляного Чернігова. Дар'я схибила на першому та четвертому вогневому рубежі та фінішувала 51-ю.

На старт у фінському Контіолахті вийшла ще одна представниця України Анна Кривонос. Жодна українська біатлоністка не змогла увійти у залікову зону.

Тріумфаторкою першої гонки Кубку світу-2022/2023 стала Ганна Еберг. Шведка з одним промахом фінішувала першою, а перевага над найближчою суперницею склала понад 36 секунд.

"Срібло" здобула норвежка Інгрід-Ладнмарк Тандреволд, а трійку призерок замкнула Ліза Вітоцці, яка виступає за Італію.

Результати жіночої "індивідуалки"

1. Ганна Еберг (Швеція, 0+0+0+1) 43:53,8

2. Інгрід-Ладнмарк Тандреволд (Норвегія, 0+0+0+0) +36,5

3. Ліза Вітоцці (Італія, 1+0+0+0) +39,7

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51. Дар'я Блашко (Україна, 1+0+0+1) +5:56,3

74. Анна Кривонос (1+1+2+0) +8:08, 2

80. Олена Білосюк (0+2+0+2) +9:20,7

Програма першого етапу Кубка світу продовжиться естафетами у жінок та чоловіків. Обидві відбудуться 1 грудня.