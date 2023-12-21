З ким зіграє Мудрик: результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка ліги Англії

Після завершення матчів 1/4 фіналу Кубка англійської ліги відбулося жеребкування наступної стадії змагань. Відомо проти кого зіграє український гравець Михайло Мудрик.

Вчора, 20 грудня, визначився останній півфіналіст турніру в матчі Ліверпуль – Вест Хем. Підопічні Клопп розгромили лондонців з рахунком 5:1.

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Результати жеребкування

Одразу після завершення цього матчу відбулось жеребкування Кубка.

Челсі Михайла Мудрика зіграє проти Мідлсбро, а Ліверпуль зустрінеться з Фулхемом.

Протистояння складатимуться з двох матчів. Перші матчі півфіналу відбудуться 8 січня 2024 року, а матчі-відповіді – 22 січня 2024 року.

Як пройшли попередні матчі

Мідлсбро в гостях обіграв Порт Вейл з рахунком 3:0 і став єдиним клубом з Чемпіоншипа, якому вдалося вийти в півфінал турніру.

Евертон, де виступає українець Віталій Миколенко, у серії післяматчевих пенальті програв Фулхему – 6:7. Основний час матчу закінчився нічиєю – 1:1.

Челсі у непростому поєдинку вирвав перемогу у Ньюкасла. Зазначимо, що тоді ж команді допоміг Мудрик, який зрівняв рахунок під час додатково часу. Однак переможця обрали завдяки серії пенальті, тут точнішими виявилися "сині" – 4:2

, що у нинішньому сезоні Михайло Мудрик провів за Челсі 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.