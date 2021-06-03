Плей-офф ЧС-2021 з хокею: Німеччина у драматичній грі вибила Швейцарію, США розбили словаків

На чемпіонаті світу з хокею-2021 у Ризі визначилися перші півфіналісти. До 1/2 фіналу пробилися збірні США та Німеччини.

США – Словаччина 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)

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США не мали жодних проблем у матчі зі Словаччиною, яка вийшла у плей-офф вперше з 2013 року. Американці впевнено виграли перший період, закинувши три шайби.

У середині матчу команди обмінялися закинутими шайбами, а в останній 20-хвилинці США ще двічі відзначилися голами.

США – Словаччина відеоогляд

Швейцарія – Німеччина 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 1:2 Б)

Німеччина зуміла зробити неймовірний камбек у матчі проти Швейцарії. Після середини поєдинку швейцарці перемагали 2:0. Однак німці скоротили рахунок.

Швейцарія була близька до перемоги, однак за 44 секунди до кінця гри Гаванке зрівняв рахунок. У серії булітів Німеччина реалізувала дві спроби та вийшли у півфінал.

Швейцарія – Німеччина відеоогляд