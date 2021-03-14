Україна завершила етап Кубка світу у Нове-Мєсто в топ-10 одиночної змішаної естафети

У неділю, 14 березня, на етапі Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто відбулася заключна гонка – одиночна змішана естафета. Україну в цих змаганнях представляла Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал.

Важку перемогу в гонці здобула збірна Швеції завдяки фантастичному фінішу від Себастьяна Самуельссона. "Срібло" в гонці виборола Норвегія, яка фактично лідирувала по ходу всієї гонки. Третіми історично стали представники США.

До слова Україна зі штрафним колом стала 5 у змішаній естафеті у Нове-Мєсто, перемогла Норвегія

Результати гонки

1. Швеція 37:41,4

2. Норвегія +1,5

3. США +26,1

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10. Україна +1:33,9

Як виступили українці

Анастасія Меркушина непогано розпочала гонку для України і з одним промахом зберегла місце в топ-10. На стрільбі стоячи українка теж допустила промах, але сильний вітер допоміг нашій команді і Богдан Цимбал отримав естафету від Анастасії четвертим!

Богдан з однією хибою на "лежці" підняв Україну у топ-3. Однак, вже на "стійці" українець провалився і пішов на штрафне коло, передавши естафету Меркушиній на 15-му місці.

Анастасія показала прекрасну стрільбу на своєму другому етапі (без промахів та найшвидше серед суперниць). Цимбал вийшов на заключний етап у топ-10.

Українцю вдалося феноменально пройти свій етап, не допустивши жодного промаху! Але боротися за медалі Україні вже не вдалося. Як підсумок, 10 місце і програш переможцям у півтори хвилини.